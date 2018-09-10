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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye gönderilen askeri araçlar Kilis kent merkezine ulaştı.

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Çeşitli birliklerden gönderilen ve aralarında mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezine geldi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, Kilis'e bağlı ilçelerdeki Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sevkiyatların devam edeceği öğrenildi.

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