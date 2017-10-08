Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Hatay ile Suriye sınırındaki beton duvarda konuşlanan çok sayıda zırhlı askeri araç, sınırın bir kilometre gerisindeki karakol kontrol noktasına çekildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin İdlib kentine yapılacak intikal için cuma gecesinden beri çok sayıda askeri zırhlı araç sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na yönlendirilirken bu sabah da Türkiye'ye ait güvenlik güçleri, İdlib'te terör örgütüne karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nun önünü açmak için top mermileriyle destek verdi.

Öğle saatlerinde çatışmalar ve top atışları yerini sakinliğe bırakırken, akşam saatlerine doğru Reyhanlı ile İdlib arasında bulunan beton duvarda konuşlanan çok sayıda zırhlı askeri araç, sınırın 1 kilometre gerisinde bulunan karakol kontrol noktasına çekildi. 

Araçların gidişiyle boş kalan duvar şeridinde üniformalı askerlerin hareket ettiği ve bazılarının ise duvara yaslanarak dinlendiği görüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sulukule Sanat Akademisi’nde Aamir Khan’a büyük sürpriz

Sulukule Sanat Akademisi’nde Aamir Khan’a büyük sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafları ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA