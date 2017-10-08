Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Suriye'nin İdlib kentine yapılacak intikal için cuma gecesinden beri çok sayıda askeri zırhlı araç sınır noktasındaki Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakolu'na yönlendirilirken bu sabah da Türkiye'ye ait güvenlik güçleri, İdlib'te terör örgütüne karşı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nun önünü açmak için top mermileriyle destek verdi.

Öğle saatlerinde çatışmalar ve top atışları yerini sakinliğe bırakırken, akşam saatlerine doğru Reyhanlı ile İdlib arasında bulunan beton duvarda konuşlanan çok sayıda zırhlı askeri araç, sınırın 1 kilometre gerisinde bulunan karakol kontrol noktasına çekildi.

Araçların gidişiyle boş kalan duvar şeridinde üniformalı askerlerin hareket ettiği ve bazılarının ise duvara yaslanarak dinlendiği görüldü.