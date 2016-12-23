Suriye'de halktan muhaliflere çaðrý
Saðlýk Bakanlýðý, üç kýtada yaptýðý saðlýk projeleriyle hem ülkemizin olumlu imajýna hem de küresel saðlýða katký saðlýyor.
- AA
Doðu Guta bölgesindeki Zemelka beldesinde, Cuma Namazý'nýn ardýndan toplanan onlarca kiþi, silahlý muhaliflerin tek çatý altýnda toplanmasý için gösteri yaptý.
Göstericiler, "Birleþin", "Tek ordu benim temsilcimdir", "Halk rejimin devrilmesini istiyor", "Birliði kabul etmeyen haindir'' yazýlý, Arapça ve Rusça hazýrlanan pankartlar taþýdý.
Yaklaþýk 500 bin kiþinin yaþadýðý Doðu Guta bölgesi, üç yýldýr Beþþar Esed güçlerinin kuþatmasý altýnda bulunuyor.
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