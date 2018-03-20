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Suriye’de rejim güçlerinin kontrol ettiği bir bölgeden atılan füze Yayladağı’na düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine rejim güçlerinin kontrol ettiği bir bölgeden atılan füze düştü. Füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

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Olay 23.30 sıralarında gerçekleşti. Suriye’de rejim güçlerinin kontrolündeki bir bölgeden atılan füze, Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi’nin kırsalına düştü.
 
 
Büyük bir gürültüyle patlayan füze, ilçe merkezinden de duyuldu. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçleri, füzenin düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
 
 
Öte yandan  füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralı asker ayakta tedavi edilirken, askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma başlattı. 
 
 
Füzenin, Tochka-U (Scarab-B) taktik balistik fuzesi olduğu ve 120 km menzil, 26 km irtifaya sahip olduğu öğrenildi.
 

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