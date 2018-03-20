Suriye’de rejim güçlerinin kontrol ettiği bir bölgeden atılan füze Yayladağı’na düştü Hatay'ın Yayladağı ilçesine rejim güçlerinin kontrol ettiği bir bölgeden atılan füze düştü. Füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti. Yetkililerden edinilen bilgiye göre füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.