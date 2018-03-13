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Suriyeli aktivist ve kızını öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Üsküdar’da Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, işlediği cinayetleri inkar ederek, olay günü maktülleri görmediğini söyledi.

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