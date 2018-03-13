Suriyeli aktivist ve kızını öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Üsküdar’da Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, işlediği cinayetleri inkar ederek, olay günü maktülleri görmediğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.