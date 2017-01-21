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Suudi uçağına Kabe fotoğraflı tasarım

Suudi Arabistan Havayolları bir uçağının gövdesine şehirlerinin önemli yerlerinin resimlerini giydirdi. Fotoğraflar arasında Kabe ve Medine-i Münevvere de bulunuyor. Suudi Arabistan Havayolları'nın uzun menzilli uçaklarından biri olan Boeing 777'i de özel tasarımıyla Atatürk Havalimanı'nda yolcular ve personel tarafından büyük ilgi gördü.

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Suudi Arabistan Havayolları'nın Boeing 777 tipli uçağının gövdesine tarihi ve turistik yerlerin fotoğrafını giydirdi. Fotoğraflar arasında Müslümanlar için en kutsal yer olan Kabe ve Medine-i Münevvere’nin fotoğrafları da var. Suudi Aabistan Havayolları'nın Atatürk Havalimanı'na inen özel tasarımla giydirilen uçağı yolcular ve personel tarafından ilgi gördü. Stickerla dış yüzeyi giydirilen uçakta Suudi Arabistan'ın kentlerinin önemli yerlerinin resimleri yer aldı. Özellikle resimlerde kutsal mekanlardan Kabe ve Medine-i Münevvere dikkat çekti.
 
THY bundan önce sponsor olduğu takım ve organizasyonların fotoğraflarını uçaklarına giydirmişti.
 

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