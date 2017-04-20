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Tahliye edilen FETÖ sanığı yeniden tutuklandı

Çorum'da, 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

  • AA
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "örgüt yöneticisi olduğu" iddiasıyla Ağustos 2016'da tutuklanan Ömer D. hakkında "terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün ilk duruşmasına çıkan Ömer D, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunmaması, delillerin toplanmış olması ve sanığın tutukluluk süresi dolayısıyla Ömer D'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ömer D'nin tahliye kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, Ömer D. hakkında yakalama emri çıkarttı. Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Ömer D, sevk edildiği adli makamlarca yeniden tutuklandı.

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