HDP'li Selma Irmak'ın Irmak'ın tahliye talebi reddedildi

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'terör örgütü üyesi olma' ve 18 kez 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 105 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Selma Irmak, davanın bugün görülen ilk duruşmasına Silivri Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılırken, duruşmayı HDP milletvekilleri Ziya Pir, Dirayet Taşdemir, Feleknas Uca ve Sibel Yiğitalp de izledi.



Duruşmada ifadesine Kürtçe başlayan Selma Irmak, savunmasının uzun ve ayrıntılı olması nedeniyle zaman kaybı olmaması için Türkçe devam etmek istediğini söyledi. Bin 500 kilometre uzaktan savunma yapmak zorunda bırakıldığını belirten Irmak, "Yasal şartlarda hazırlanmamış bu iddianamenin kabul edilmemesi gerekirdi. Parlamenterlerin yaptığı konuşmalar yasama sorumsuzluğu kapsamındadır ve yargılanamaz. Bu siyasete müdahaledir. Hakkımdaki 23 fezleke de konuşmalarım üzerine düzenlenmiştir.Tüm konuşmalar ifade özgürlüğü kapsamındadır. Dokunulmazlıklarımızın kaldırılması hukuki bir karar değil, politik sebeplerle yapılmıştır. Seçilmişlere yönelik bi siyasi operasyonlar ve iddianameler sadece demokrasiyi sekteye uğratmıyor. Aynı zamanda uluslararası alanda ve hukuki düzlemde, ifade özgürlüğü temelinde Türkiye'nin yargılanmasına, muhkimeyitine de yol açacak. 5 ilin savcılıkları aynı anda operasyon kararı verdiler. Askeri helikopterlerle savcılıklara götürüldük. 4 Kasım günü; Türkiye'nin siyasi ve hukuki tarihine kara leke olarak geçecektir. Bu siyasi operasyondu. İfade hürriyetine tehdit devam ettiği sürece bu ülke kaybetmeye devam edecek" dedi.



Daha sonra söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Selma Irmak'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Avukat savunmalarının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme, Selma Irmak'ın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.