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Taksim'de bıçaklı kavga kamerada

Taksim'de kız kardeşine laf attığını iddia ettiği şahısla tartışan genç, bıçaklandı. Dehşet anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre, olay, cumartesi akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, aracıyla Taksim'e çıkan Mert K., abisi A.S. ile yaya olarak karşıya geçen bir genç kıza laf attı. Bunun üzerine iki genç tartışmaya başladı. Kısa sürede olay kavgaya dönüştü. Aracından inen Mert K., A.S.'yi defalarca bıçakladı. Yaşanan arbede sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar A.S.’ye bıçak saplayan Mert K.’yı tutarak polise teslim etti. Kız kardeşine laf attığı için kavgaya giren ve kalçası ile karnından bıçaklanan A.S. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 

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