Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tankerdeki asit yola aktı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir tankerden sızan asit karayoluna yayıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, ihbar üzerine asit sızdıran tankeri ilçe çıkışında durdurdu. Tankerdeki asidin çevreye zarar vermeden tahliye edilmesi için yetkili firmadan boş tanker istendi.

Yaklaşık 4 saat sonra gelen boş tankere asit nakledilirken, söz konusu kimyasal madde çevreye yayıldı. Firma yetkilileri çevreye yayılan asidin üzerine kireç döktü.

Öte yandan, olay yerine gelen Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sızıntı yapan tankerin şoförü ve şirketine yönelik yasal işlem yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır

Erdoğan: Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Nehirden adeta cephanelik çıktı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA