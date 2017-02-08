Tankerdeki asit yola aktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerde sızıntı olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, ihbar üzerine asit sızdıran tankeri ilçe çıkışında durdurdu. Tankerdeki asidin çevreye zarar vermeden tahliye edilmesi için yetkili firmadan boş tanker istendi.

Yaklaşık 4 saat sonra gelen boş tankere asit nakledilirken, söz konusu kimyasal madde çevreye yayıldı. Firma yetkilileri çevreye yayılan asidin üzerine kireç döktü.

Öte yandan, olay yerine gelen Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sızıntı yapan tankerin şoförü ve şirketine yönelik yasal işlem yaptı.