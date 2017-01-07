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Tarabya sahilinde faciadan dönüldü

İstanbul Tarabya’da bir gemi sahili sıyırarak geçerken, facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tarabya’da bu sabah bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler facianın eşiğinden dönüldüğü gösterdi. Görüntülerde Boğaz’ın gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisinin Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçtiği görülüyor. Tarabya sahilini adeta sıyıran geminin bir süre sonra cep telefonun kamera açısından çıktığı görülüyor.

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