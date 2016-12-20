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Tarihi tünelden böyle geçtiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Avrasya Tüneli'nden ilk geçişini bir minibüsle yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın tünelden geçtiği o anlar kameralara yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açılış törenin ardından Avrasya Tüneli'ni kullanarak Anadolu yakasına geçti. Avrasya Tüneli'nden ilk geçişini bir minibüsle yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın o anaları kameralara yansıdı. Avrasya Tüneli'nin ortasında duran Erdoğan ve Yıldırım hatıra fotoğrafı çektirdi.  <div id="iv0"></div> 

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