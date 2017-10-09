Tarkim Hangarı Başbakanlığa devredildi

Geçtiğimiz Mart ayında FETÖ operasyonları kapsamında aranan Faruk Bayındır’ın sahibi olduğu Tarkim Havacılığa ait hangar Başbakanlığın hizmetine verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından hakkında soruşturma başlatılan Tarkim Havacılığın sahibi Faruk Bayındır ABD’ye kaçmıştı. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Bayındır’ın yurt dışına kaçması üzerine DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmişti. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’den alınan yetki üzerine Atatürk ve Adana Havalimanları’nda Tarkim hangarlarında polis ekipleri geniş çapta inceleme başlatmış yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından el konulmuştu. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda bulunan eski adıyla Tarkim olan hangar hakkında devir işlemleri dün itibariyle tamamlandı. Hangar DHMİ tarafından Başbakanlığa devredildi.