Muş’un Hasköy ilçesinde emekli bir vatandaş, evinin damını tarla yaptı

Hasköy ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli Çuro Acar isimli vatandaş, betonarme evinin damına kepçe ile toprak doldurarak sebze yetiştirmeye başladı.

Kendine ait arazisi olmadığı için 2 yıl önce damında sebze yetiştirmeye karar verdiğini ifade eden Çuro Acar, kırsal bölgeden getirdiği yaklaşık 2 kamyon verimli toprağı kepçe ile evinin beton damına serdiğini söyledi.

Evinin damına serdiği toprak üzerinde domates, salatalık, biber, soğan, patlıcan ve çilek yetiştirdiğini kaydeden Acar, “Çatıdaki bahçede bir evin yazlık sebze ihtiyacını karşılayacak hemen her şey var. Ürünlerimde hayvan gübresi haricinde hiçbir kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyorum. Tamamen organik sebze yetiştiriyorum. 2 yıldır burada ektiğimiz üründen hem kışlık hem de yazlık sebze ihtiyacımızı karışılıyoruz. Bunun yanında komşularımıza da dağıtıyoruz. Şu anda bu yılın ilk hasadı olan çilek ve soğanı almaya başladık” dedi.

Oğlu Kazım Acar ise, ilçe merkezinde oturdukları için bahçe ekme imkanları olmadığını belirterek, “Bizde betondan yaptığımız evin üzerine 2 kamyon toprağı altına çadır koyduktan sonra sererek bahçe oluşturduk. Ekime çilekle başladık, şu anda hemen hemen bir evin sebze ihtiyacını karşılayacak türde ürün alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dama toprak sermekten dolayı yakacak tasarrufu da elde ettiklerini belirten Acar, “Çünkü dama toprak serdiğimiz için yazın serin tutuyor kışın ise sıcak. Bundan dolayı yakacaktan önemli ölçüde tasarruf ediyoruz ve bu açıdan merkezi yerlerde oturanlar için bu uygulama iddialıdır” diye konuştu.