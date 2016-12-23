Kayseri'de bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Kayseri'de bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. İldem Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.O.K. (47) bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi M.K. (38) ile tartışmaya başladı.