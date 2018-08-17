Taşeron son dakika haberleri KİT Taşeron ikramiyesi ne kadar tediyeler ne zaman yatacak? Taşeron işçi son dakika ikramiye haberleri neler? Taşeron ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Vatandaşlar internetten 2018 taşeron ikramiye haberlerini araştırıyor. Edinilen son bilgide ise; Taşerona ikramiye verileceği tarihler açıklandı. Kadroya geçen belediye çalışanlarının merak ettiği soru ise, "Belediyelerde çalışan taşeronlar ikramiye alacak mı?" Konu ile ilgili düzenlemeye gidileceği öngörülüyor. Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna göre geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçilerin yıllardır süren hasreti sona erdi. Son verilere göre 450 bin taşeron işçi 4/D statüsüne geçiş yapacak. Yeni statüde yeni haklara kavuşacak olan eski taşeron işçilerin kazanımları ve kayıplarını inceleyebilirsiniz. Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.

TAŞERON İKRAMİYE SON DAKİKA HABERİ

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlandı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu.

Taşeron işçilerin yıllardır süren hasreti sona erdi. Son verilere göre 450 bin taşeron işçi 4/D statüsüne geçiş yapacak. Yeni statüde yeni haklara kavuşacak olan eski taşeron işçilerin kazanımları ve kayıplarını inceleyebilirsiniz. Hükümetin çözüme kavuşturulması için bekleyen sorunların başında gelen taşeron sorunu sonunda çözüldü. Yüzbinlerce taşeron işçi kadroya alındı. Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra yasal haklarında yapılan değişiklikler ve son düzenleme ile kadroya geçen işçilerin haklarını araştırdık.

Yıllarıdır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Yeni statülerine sınav sonucuna göre geçecek olan taşeron işçilerin yeni statüdeki hakları da belli olmaya başladı. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alınacak. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. 90 gün içinde kadroya geçecek taşeron işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Taşeron işçilerin en merak ettiği konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı geliyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 450 bin taşeron işçinin 4d kadrolarına alınması süreci devam ederken kadro hakkı elde eden taşeron işçilerin geçeceği 4/D statüsünün taşeron işçilere ne kazandırıp ne kaybettireceği konusunda detaylar belli olmaya başladı.

YÜZDE 4 ZAM CEPTE

İKRAMİYE NE KADAR?

YÜZDE 60 ZAMLI

ÇOCUK YARDIMI

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Ücret Zammı:

01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

01.07.201831.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.201930.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.201931.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.01.202030.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.07.202031.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

İkramiye:

İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÇOCUK YARDIMI:

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.

B-YEMEK YARDIMI:

İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.

C-TAŞIT YARDIMI:

Mevcut uygulamaya devam edilir.

D-YAKACAK YARDIMI:

İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.

E-SORUMLULUK PRİMİ:

1) DİREKSİYON PRİMİ:

Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.

2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ

Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.

3) SİLAH TAZMİNATI:

Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.

Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:

A-ÖĞRENİM YARDIMI:

İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;

İlkokul için 100,00(yüz)TL.

Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.

Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.

Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.

B-BAYRAM YARDIMI:

İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.

Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:

A-EVLENME YARDIMI:

İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.

B-DOĞUM YARDIMI:

Mevzuat hükümleri uygulanır.

C-HASTALIK YARDIMI:

1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.

İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.

Taşeron Ne Demek? Taşeron İşçi Anlamı Nedir?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir:

Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.