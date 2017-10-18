Taşkesti Belediye Başkanı Çevik, partisinden ihraç edildi

Alınan bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde T.D. isimli bir kadının pencereden atladığı bilgisini alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Kadının ifadesinde, Taşkesti Belediye Başkanı Çevik tarafından alıkonulduğunu ve bu nedenle pencereden atladığını ileri sürmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çevik'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çevik'in savcılık sorgusu devam ediyor.

Partiden ihraç edildi

Öte yandan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Çevik'in partiden ihraç edildiğini bildirdi.

İddialar üzerine aynı gün parti il yönetim kurulunun toplanarak, kesin ihraç talebiyle Çevik'i disiplin kurulana sevk ettiğini aktaran Doğanay, şunları kaydetti:

"Saim Çevik, Parti Disiplin Kurulu'nun aldığı karar ile ihraç edilmiştir. AK Parti misyonuyla örtüşmeyen ve davasına halel getirecek hiçbir isimin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir. İddiaların akabinde il teşkilatımız hemen harekete geçmiş ve tek gündem maddesiyle toplanmıştır. Çevik hakkında çıkan iddialar, konunun hassasiyetine binaen anında dikkate alınmış ve Çevik partimizden ihraç edilmiştir."

Doğanay, adli makamlara intikal eden konunun takip edileceğini belirtti.