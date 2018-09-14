TSK, Turaz Şahini Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen 'Turaz Şahini-2018 Tatbikatı'na ilişkin görüntüler paylaşıldı.
- AA
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı" yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarınca Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Turaz Şahini-2018 Tatbikatı"na ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Başarıyla tamamlanan tatbikata ilişkin görüntülerde, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının yan yana uçtuğu anlar da yer aldı.
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