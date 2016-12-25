Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tatvan'da yoğun kar yağışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.

  • BİTLİS (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Sabah saatlerinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı, Tatvan'da birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. Son kar yağışı ile birlikte ilçede kar kalınlığı yakalaşık bir metreyi bulurken, Tatvan - Bitlis karayolunda ise tipi ve fırtına etkili oluyor. Ayrıca, lapa lapa karın yağdığı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. 
 
  Öte yandan, kar yağışı sebebiyle üzerinde kar kütlesi biriken bazı çam ağaçlarının dalları ise kırıldı. Kırılan çam ağacının dallarından biri, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinden seyir halinde olan şehiriçi ulaşımı sağlayan bir aracın üstüne düştü. Aracın üzerine düşme anı amatör kameraya yansırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Araçta ise ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
 
  Kentteki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye Anayasa tokadı

MHP Lideri Bahçeli"den CHP"ye Anayasa tokadı

Bakan Arslan, Sabuncubeli Tüneli’ni inceledi

Bakan Arslan, Sabuncubeli Tüneli’ni inceledi

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA