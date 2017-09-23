TBMM Başkanı Kahraman ilk kez takım elbiseyle oturumu yönetti

TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.

Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı