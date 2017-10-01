Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Kurmay Başkanı Akar ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında bir araya geldi.