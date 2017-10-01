Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'de sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Kurmay Başkanı Akar ile Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın makamında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nı açış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve GenelKurmay Başkanı Hulusi Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ın makam odasında bir araya geldi.
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