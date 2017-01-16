Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ merkezli FETÖ'nün emniyet operasyonu: 71 gözaltı

Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 82 kişiden 71'i gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 64'ü emniyet mensubu 82 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 25 ilde bir haftadır yürüttüğü operasyonlarda bugüne kadar aralarında Tekirdağ eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 71 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 8 kişinin firarda, 3 kişinin de tutuklu olduğu belirlendi.
 
71 kişinin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye jest

Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye jest

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA