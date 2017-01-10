Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 80 yakalama kararı

Tekirdağ merkezli FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 80 kişiden, aralarında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin emniyet kanadına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 64'ü emniyet mensubu 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 25 ilde yürüttüğü operasyonlar kapsamında 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu belirtildi. Ankara'da gözaltına alınan Yılmaz ile diğer gözaltılar soruşturmalarının sürdürüldüğü Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor.
 
Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

Binali Yıldırım'dan 'başbakanlık' cevabı

Kaldırımın altından çıktı

Kaldırımın altından çıktı

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

Havadan görüntülenen Kapadokya büyüledi

İlk kullanılan jimnastik aletleri

İlk kullanılan jimnastik aletleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA