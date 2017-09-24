Tekirdağ'da bir sürücü, alev alev yanarak kül olan araçtan sağ çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesi Muratlı yolu, Diş Hastanesi sapağında meydana geldi. İddaya göre O.P.’nin yönetimindeki 59 ED 955 plakalı araç ana yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan tabelalara çarptı. Çarpmanın sonucunda araç alev alıp yanmaya başladı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürürken, aracın içinde bulunan sürücü güçlükle çıkarılarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinden güvenlik önlemleri alarak meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan sürücü Olcay. P.’nini sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tabelaya çarpıp alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.