Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ'da FETÖ'den bir öğretmen gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve FETÖ’nün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ü.K., Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet eden kardeşinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alındığı ve meslekten ihraç edildiği öne sürülen Ü.K.’nin Saray İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Jackie Kennedy'den Melania Trump'a ABD'nin First Lady'leri

Jackie Kennedy'den Melania Trump'a ABD'nin First Lady'leri

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Gaffar Okkan 16 yıl önce bugün öldürüldü

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA