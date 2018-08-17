Tekirdağ'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çorlu, Ergene ve Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarında PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen F.K., M.Y. ve M.S.C.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.