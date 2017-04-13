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TEM otoyolunda bir kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada

TEM otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu önce yola savruldu daha sonra ise 3 aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Bu feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Akşemsettin Viyadüğü, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda akan trafiğin arasında karşıya geçmek isteyen bir kişi 34 FT 2202 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savrularak seyir halindeki otomobillerin önüne düştü. Arkadan gelen 3 farklı otomobilde duramayarak yola savrulan yayanın üzerinden geçti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında yayanın hayatını kaybettiğini belirlerken, meydana gelen kazada ise otomobillerin içinde bulunanlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Bir kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kaza ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yola atlayan şahsa bir araç çarpıyor. Ardından arkadan gelen araçlar duramayarak yere düşen şahsın üzerinden geçiyor.
 

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