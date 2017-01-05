TEM otoyolunda faciaya davetiye çıkardılar

TEM otoyolu Silivri mevkiinde dün gece meydana gelen kazada bir tır yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tırı kaldırma çalışmalarına başladı. Ekipler bu sırada TEM otoyolunun bir şeridini trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle sıkışan trafikten kaçmak isteyen şoförler ise faciaya davetiye çıkardı. Kaza olduğunu gören ve trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, direksiyon kırarak otoyolun ortasında geri dönüş yaptı. Geri dönen sürücüler ters şeritten gitmeye devam etti.