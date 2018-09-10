TEM Otoyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı tünelleri çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiler göre, Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Duran G. idaresinde ki 54 HK 280 plakalı araç, arıza şeridinde bekleyen Serdal Ö. idaresinde ki 06 AY 2559 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi araç sürücüsü Duran G. ile eşi Hatice G. yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.