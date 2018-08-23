Temiz dünya seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “atık avcıları”, temiz bir dünya için çalışıyor. Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının amaçlandığı proje için Türkiye genelinde lisanslı 600’den fazla toplayıcı ve 40’dan fazla geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.

Dönüşüm sayesinde atıklar yeniden hammadde haline gelerek piyasada yer alırken petrol türevi ürünlerin girdi oranını düşürüyor. Atık plastikten elde edilen dönüşüm granüller de Çin ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

13 MİLYON AĞAÇ KURTULDU

Plastik, cam, metal ve kağıt olarak ayrıştırılan atıkların işlenmesi için kurulan tesislerin sayısı da her geçen gün artıyor. Tesis sayısı arttıkça “Sıfır Atık Projesi” istihdama da katkı sunuyor. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, “Herhangi birimizin atığı diğer bir kişinin kazancı, serveti ve hammaddesidir” sloganıyla hareket ettiklerini, projenin yaygınlaşması ile kişi başı yeşil alan miktarının 15 metre kareye çıkmasının planlandığını söyledi. Dünyada geri dönüşümün ekonomik değerinin 600 milyar avro olduğunun varsayıldığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu: “Bunun yüzde 10’u 60 milyar, yüzde biri ise 6 milyar avro yapmaktadır. Yaşadığımız süreci göz önüne aldığımız zaman geri dönüşümün ne kadar büyük bir ekonomik kazanç ve istihdam kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu projenin kağıt dönüşüm ayağı ile de 2017 yılında 24.6 milyon, 2018 yılının ilk yarısında 13 milyon ağacı kesilmekten kurtardık.”