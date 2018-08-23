Temiz dünya seferberliği
Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “atık avcıları”, temiz bir dünya, ekonomik katma değer ve mutlu yarınlar için gece gündüz çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında “atık avcıları”, temiz bir dünya için çalışıyor. Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının amaçlandığı proje için Türkiye genelinde lisanslı 600’den fazla toplayıcı ve 40’dan fazla geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.
Dönüşüm sayesinde atıklar yeniden hammadde haline gelerek piyasada yer alırken petrol türevi ürünlerin girdi oranını düşürüyor. Atık plastikten elde edilen dönüşüm granüller de Çin ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
13 MİLYON AĞAÇ KURTULDU
Plastik, cam, metal ve kağıt olarak ayrıştırılan atıkların işlenmesi için kurulan tesislerin sayısı da her geçen gün artıyor. Tesis sayısı arttıkça “Sıfır Atık Projesi” istihdama da katkı sunuyor. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, “Herhangi birimizin atığı diğer bir kişinin kazancı, serveti ve hammaddesidir” sloganıyla hareket ettiklerini, projenin yaygınlaşması ile kişi başı yeşil alan miktarının 15 metre kareye çıkmasının planlandığını söyledi. Dünyada geri dönüşümün ekonomik değerinin 600 milyar avro olduğunun varsayıldığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu: “Bunun yüzde 10’u 60 milyar, yüzde biri ise 6 milyar avro yapmaktadır. Yaşadığımız süreci göz önüne aldığımız zaman geri dönüşümün ne kadar büyük bir ekonomik kazanç ve istihdam kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu projenin kağıt dönüşüm ayağı ile de 2017 yılında 24.6 milyon, 2018 yılının ilk yarısında 13 milyon ağacı kesilmekten kurtardık.”
Bir pet şişenin dönüşümü
Atık toplama araçlarıyla alınan atıklar, toplama ayırma tesislerine getiriliyor. Burada çalışan işçiler tarafından ambalaj atıkları özelliklerine göre cam, kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırıldıktan sonra preslenen, balyalar halinde stok alanında biriktirilen ve çöp dağlarını andıran atıklar, kamyonlara yüklenerek dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Plastik atıklar da çeşitlerine göre ayrıştırılarak, kırma makinesinde kırılıyor ve çapak haline getiriliyor. Helezon makinesine gönderilerek şoklanan çapaklar, mercimek tanesi büyüklüğünde granüle dönüşüyor. Oluşan granül ürünü torbalara konarak paketleniyor ve ilgili fabrikalara gönderilerek belirli oranda karışımlarla, tarımsal sulama borularından, ambalaj ürünlerine, ev ve bahçe eşyaları gibi birçok ürüne dönüşüyor. Bu dönüşüm sistemi cam, metal ve kağıt ürünler için benzer şekilde işliyor.
HER ŞEY YENiDEN KULLANILABiLiR
Atık tesisinde sorumlu çevre mühendisi Nüjiyan İkincisoy da insanların doğayı sevdiği halde onu çöp batağına çevirdiğini söyledi. Çöplerin, plastik şişelerin, poşetlerin canlı hayatı için tahrip edici etkisi olduğunu vurgulayan İkincisoy, “Artık aynı poşet içerisine çöp diye attığımız her şeyin geri dönüşüm sektörü sayesinde yeniden kullanılabildiği bir teknolojik çağda yaşıyoruz. Yeter ki bu maddelerin birbirinden ayrışabildiğini unutmayalım.” diye konuştu.
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