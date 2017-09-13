Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da Tendürek Dağı Keçitepesi bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
Ağrı'da Tendürek Dağı Keçitepesi bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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