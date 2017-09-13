Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Tendürek Dağı Keçitepesi bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ağrı'da Tendürek Dağı Keçitepesi bölgesinde hava destekli yürütülen operasyonda  5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

'Uçan Kaleler' görücüye çıktı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın hikayesi...

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA