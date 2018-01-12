Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma kapsamında ilçede bulunan iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda tarım işçilerini DEAŞ'a kazandırmak için çalışma yaptığı belirlenen örgütün sözde 'Tarım Bakanı' Tarık Ahmet ile birlikte 9 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de Gaziantep'te yakalandığı öğrenilirken, gözaltanı alınan şüpheliler ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.