Terör örgütü PKK Peşmerge sözcüsünü kaçırdı

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre olay, Erbil kentinin Zargeli köyünde meydana geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren irtibatın kesildiği sözcü Ali Wısu’nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından güvenlik güçleri acil olarak toplantı yaptı. İHA muhabirine açıklama yapan Peşmerge Güçleri 7'nci Tugayı Komutanı Tümgeneral Behram Arif Yasin, teröristlerin bu sabah 11.00 sıralarında Werte nahiyesine bağlı Zargeli köyünde Ali Wısu'yu alıkoyduklarını belirtti. Tümgeneral Behram,“Ali Wısu'nun serbest bırakılması için terör örgütü PKK ile görüştük. PKK, onu serbest bırakmak istemiyor. Eğer yarına kadar serbest bırakmazlarsa tavrımızı koyacağız" dedi.

Terör örgütü PKK mensuplarının sözcü Ali Wısu’yu bırakmaması durumunda ise Peşmerge Güçlerince operasyon yapılacağı ileri sürüldü.