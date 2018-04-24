Terör örgütü PKK'nın ABD'de açacağı büronun belgelerine ulaşıldı

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından sonra Amerika’da yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, “Suriye Demokratik Konseyi” adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. TRT World’ün ulaştığı belgeler, bunu doğruladı. Aralarında terör örgütü PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Senam Mohamed’in de bulunduğu Ahed Al Hendi, Bassam Said Ishak ve Nobahar Mustafa, ABD’nin başkenti Washington’da ofis açmak için başvurmuş.

DIŞİŞLERİ: GİRİŞİMDEN HABERDARIZ

Sözde konsey, ABD Adalet Bakanlığı’nın yabancı ajan yasası kapsamında “yabancı siyasi parti temsilciliği” olarak kaydolmuş. Türk Dışişleri kaynakları, terör örgütü YPG’nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini ifade etti. ABD’nin milyonlarca dolar askeri destek verdiği YPG’nin bu başvurusuna izin verip vermeyeceği merak konusu.

İşte o belgeler;

ABD’Lİ GENERALDEN SKANDAL İTİRAF

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ülkenin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü PKK/YPG ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Terör örgütü PKK/YPG ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:

“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki; Türkler bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. ‘Demokratik’ ifadesini kullanmalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı.”

(Yenişafak)