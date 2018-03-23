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Terör örgütü PKK'nın kırmızı bültenle aranan sözde Kanireş sorumlusu Kuzey Irak'ta öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 55'e ulaştığını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hakurk'ta hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, kırmızı listede aranan sözde Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KAMPLARINA YÖNELİK OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın  kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve  12 sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova  ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay  Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı  teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava  destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce  kullanıldığı tespit edilen  5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale  getirildi.

Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

Ayrıca dün Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği  operasyonda iki biksi ağır makineli tüfek, roketatar, 3 kalaşnikof, termal ve el  dürbünü ele geçirildi.

Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye 20 mağara  ve 42 barınak kullanılmaz hale getirildi.

(Milliyet)

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