Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
TSK'dan yapılan açıklamada; 'Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir' ifadeleri kullanıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
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