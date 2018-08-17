Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

TSK'dan yapılan açıklamada; 'Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir' ifadeleri kullanıldı

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

Ümraniye´de yolcu otobüsü minibüse çarptı

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

UEFA Kulüp Sıralaması (Ağustos 2018)

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

17 bin 480 kişi hayatını kaybetti! Felaket günü o fotoğraflar hala hafızalarda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA