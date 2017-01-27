Terör örgütü propagandasına 11 gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
- AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.
Ekiplerin, 14 adrese eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ ve F.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet, 9 flaş bellek, 5 hafıza kartı, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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