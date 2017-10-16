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Terör örgütünden kaçan terörist teslim oldu

Iğdır'da, terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki grubundan kaçan bir terörist jandarmaya silahsız teslim oldu.

  • AA
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Iğdır'da, bir terörist jandarmaya teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki grubundan kaçarak Karakoyunlu ilçesine ulaşan bir terörist, Ağrı Dağı eteklerindeki Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek, silahsız teslim oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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