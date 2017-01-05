Terör yuvalarına 600 polisle uygulama

Adana Emniyet Müdürlü Osman Ak, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri yaptığı mahallelere sürekli uygulama yaptırıyor. Terör, özel harekat, uyuşturucuyla mücadele, çevik kuvvet, asayiş ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 600 polisin katılımıyla bu kez polis geçtiğimiz yıllarda PKK yandaşları tarafından belediye otobüsü şoförü ve çevik kuvvet polisinin şehit edildiği Çukurova Caddesi'ne girdi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarıyla sokak başlarında güvenlik önlemi alırken diğer polisler, vatandaşları ve araçları tek tek aradı. Çevredeki çocuklar özel harekat polislerine yoğun ilgi gösterdi. Polis ayrıca korsan gösteri sırasında iş yerini kapatarak terör örgütü PKK'nın çağrısına uyan 4 iş yerine 227 lira para cezası verildi.

Yapılan uygulamada 300 şahıs ile 60 araç sorgulandı, 2 plakasız motosiklete el konuldu.