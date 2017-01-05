Teröre karþý ihbar hattý

Ýçiþleri Bakanlýðý üst üste gelen terör saldýrýlarý sonrasý harekete geçti. Hastane, jandarma, polis, itfaiye gibi her bir birimin ayrý ayrý numarasý olmasý ve bu durumun vatandaþta kafa karýþýklýðýna yol açmasý nedeniyle acil durum hattý 112 oluþturuldu. Pilot uygulamasý 2015'te Antalya'da gerçekleþtirilen çalýþma 81 ile yayýlacak. Amerika'daki 911 benzeri çalýþacak olan 112 hattý için özel bir birim kurulacak. Yangýn, hastalýk, sokakta kalan insan ya da hayvanlar için aranabilecek olan 112 hattý, ayný zamanda þüpheli durumlarda da çevrilecek. Bu çalýþmayla vatandaþlar tek bir numara üzerinden derdini devlete anlatabilecek. Þüpheli bir paket, çanta, saldýrý ihtimali bulunan ve tavýrlarý þüpheli olan kiþiler için de bu numara aranabilecek. 112 hattýný gereksiz meþgul edenlere ise cezai yaptýrým uygulanacak.

KAMU SPOTU YAPILACAK

En son yaþanan Reina saldýrýsý bu çalýþmanýn önemini bir kez daha ortaya koydu. Saldýrý anýnda olay yerinde bulunan kiþiler nereyi arayacaklarýný bilemediklerini ifade etmiþlerdi. Altyapý çalýþmasýnda sona yaklaþýlan ve kýsa sürede hayata geçirilecek olan uygulama kamu spotlarýyla duyurulacak. 112 acil hattý, dizi ve filmlerde de iþlenecek.

SUÇ ORANI YÜZDE 40 DÜÞTÜ

Tüm Özel Güvenlik Federasyonu Baþkaný Bülent Perut, 112 benzeri olan 911 hattýyla ABD New York'ta suç oranlarýnda yüzde 40 düþüþ yaþandýðýný söyledi. Perut, "ABD'de 1990'larda baþlayan ve adýna 'Broken Windows' (Kýrýk Pencere) verilen uygulamayla yüzde 70'lerde olan suç oranlarý 1999'da yüzde 25, 2000-2010 arasýnda da yüzde 40 düþtü. Bu programla hýrsýzlýk, silahlý yaralama, saldýrý vakalarý engellendi. 911 numarasý metro istasyonlarýndan AVM'lere kadar her yerde billboardlarla tanýtýldý" dedi.

ÝLKOKULLARDA DA ANLATILMALI

Þüpheli bir durumda neler yapýlmasý gerektiðine dair vatandaþlarýn bilinçli olmasý gerektiðine dikkat çeken Perut, "Ýnsanlar þüpheli paket ya da çantada ne varmýþ diye bakýyor. Eðer bilinçli olursak güvenlik güçlerimize yardýmcý olabiliriz" dedi. 112 numaralý hattýn ilkokul çocuklarýna da öðretilmesi gerektiðine dikkat çeken Perut, okullarda güvenlik dersinin verilmesi gerektiðinin de altýný çizdi. (Sabah)