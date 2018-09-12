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Kuzey Irak'a hava harekatı: Terörist gösterdi, TSK vurdu

Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava harekatıyla imha edildi.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi. Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.

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