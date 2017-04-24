Teröristbaşı 100 yıl yaşamak için para döktü

Fetullahçı Terör Örgütü’nde “Özel Sağlık Hizmeti ve Sekretarya” görevinde bulunan ve 2015 yılından bu yana kaçak olarak yurtdışında yaşayan Tuncay Delibaşı’nın en kritik görevi “Kök hücreden organ elde edilip Gülen’in organlarının yenilenmesi projesini yürütmek.” Bu ifadeler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunda geçiyor.

ÖZEL DOKTORA 30 MİLYON TL

Bir dönem Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent’in de başında olan ve bu yolla örgüte milyonlarca dolar kazandıran Delibaşı’na çalışmalarını eksiksiz yerine getirebilmesi için adeta para yağdırılmış. MASAK kayıtlarına göre birçok kurum ve isimden Delibaşı’na aktarılan para 3 yılda 30 milyon 500 bin lirayı geçiyor. Yurtdışından gönderilen paraların bir kısmı Almanya merkezli Deutsche Bank ile Kanada merkezli Royal Bank vasıtasıyla gönderildi. Sadece Türkiye Bilimler Akademisi Delibaşı’na iki işlemde 36.114 TL havale yaptı. 2013-2014 arası farklı tüzel kişilerden 38.473 TL para gönderildi. Emniyet, baş döndüren para trafiğinin yapıldığı dönemde Delibaşı’nın maaşının 3400 TL olduğunu tespit etti.

Defalarca organ nakli geçiren David Rockefeller Mart ayında 101 yaşında ölmüştü



KÖK HÜCREDEN GÜLEN’E ORGAN!

Delibaşı uzun bir süre Gülen’in organlarını yenilemek için yürüttüğü ‘bilimsel’ çalışmalarını çeşitli dernekler ve yurtdışı merkezli sağlık firmaları aracılığıyla gerçekleştirdi. ABD’nin Delaware Eyaletinde kurulan ERX Pahrmaceutıcals Inc isimli firma da “Obezite” araştırması adı altında kök hücre araştırması yaparak Gülen’e hizmet etti. Bu firmada dünyaca ünlü bilim adamlarından yardım alındı.

İKİ GRUBA AYRILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski doktoru olan ve bir dönem FETÖ yapılanması içinde de bulunan Bülent Çanakçı verdiği ifadede, Tuncay Delibaşı ile aynı istişare grubunda olduğunu aktararak şu bilgileri verdi: “Sağlık Bakanlığı’nda FETÖ yapılanması akademisyen ve normal doktorlar olarak ikiye ayrılıyor. Tuncay Delibaşı o dönem Doçent olmasına rağmen doktorlar grubunda görev alıyordu. Her iki gurubun da Türkiye sorumlusu Celal Peynirci’ydi.

ASKERLERLE TEHDİT ETTİ

Delibaşı Sağlık Bakanlığı’nın Türk-Kök projesiyle yakından ilgileniyordu. Bir gün Bakanlığın kapısında bir arkadaşım, Tuncay abi (Delibaşı) ile birlikte Türk Kök projesi ile ilgili Bakan danışmanıyla buluştuk, yanımızda 3 tane askeri kıyafetler giymiş insan vardı. Danışmana “Bunlar derin devletin adamları bakanı şu yönde yönlendireceksin deyip tehdit etti. Danışman çok korktu ve masayı terk ettiğini” şeklinde bilgiler verdi. Türk Kök projesi Tuncay’ın istediği gibi olmayınca Fatih Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Mamak Belediyesi arasında protokol yapıldı. Cemaatte hiçbir grubun birbirinin işine karışmamasına rağmen Tuncay Delibaşı’nın çeşitli grupları bir araya getirerek kendi istediği talimatı verebiliyordu. 28 yıllık hizmet hayatımda Bankalar, Askeriye, Emniyet, Üniversiteler gibi farklı hizmetin gruplarına emir verip dinleten gördüğüm tek kişidir.”

Baskından iki gün önce kaçtı

Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyü Otel verilerine göre Delibaşı o dönem FETÖ’ye ait olan Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyü’nde Mustafa Yeşil, Ahmet Kurucan, Kudret Ünal, Barbaros Kocakurt gibi FETÖ’nün önde gelen isimleriyle beraber kaldı. Gülen’in özel doktoru olan ve düzenli aralıklarla ABD’ye giderek teröristbaşının sağlık kontrolünü yapan Delibaşı 9 Aralık 2015 günü yurtdışına kaçtı. Kaçtıktan iki gün sonra ise 11 Aralık 2015’te evine bakın yapıldı ancak ondan bir iz bulunamadı.

Özel sağlık imamı

Emniyet Genel Müdürlüğü raporunun ilgili bölümünde Delibaşı için şu ifadeler kullanılıyor: Örgütün içerisinde “sağlık hizmetlerinden sorumlu imam” olarak faaliyet yürütüyor. Resmi olarak Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı olduğu dönemde Fetullah Gülen’in ayda bir yanına giderek sağlık kontrollerini yapan Delibaşı, kök hücreden organ elde edilip Gülen’in organlarının yenilenmesi projesini yürüttü. Örgütün üst yöneticileriyle Fetullah Gülen’den talimat almak, bilgi vermek amacıyla yurt dışına çıktı, çeşitli tarihlerde de örgüt mensupları ile aynı otel, konaklama yerlerinde bir araya geldi. Şahsın örgüt içerisinde faaliyetlerine “Özel Sağlık Hizmeti ve Sekretarya” şeklinde devam ediyor. (Yeni Şafak)