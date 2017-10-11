Muğla'da çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı teröristlerin cenazelerini HDP'li vekiller teslim aldı

Geçen hafta içinde Köyceğiz Toparlar Mahallesi ormanlık alanda bir grup PKK’lı teröristin bulunduğu ihbarını alan güvenlik güçleri, Şelale bölgesinde teröristler ile sıcak temas sağlamış ve 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen 5 kişi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti. Adli Tıp’ta otopsisi tamamlanan Diyarbakır doğumlu Roshad Seçkin ve Mersin doğumlu Musa Aslan’ın cenazeleri bugün teslim edildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teslim almak için ailelerin yanı sıra, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Mardin Milletvekili Erol Dora da geldi. Cenazeler Batmanlılar Derneği’ne ait cenaze aracı ile taşındı. Cenazelerin nerede toprağa verileceği ile ilgili bilgi verilmedi.

Köyceğiz Çayiçi Mahallesi'nde düzenek hazırlarken kendini patlatan terörist ile ilgili ulaşan bilgiye göre ise teröristin İranlı olduğu öğrenildi.