'Teröristler çekilmedi, korkup kaçtı'

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'deki PKK/YPG'li teröristlerin "Geri çekildik" iddiasına cevap vererek, "Teröristler geri çekilmedi, silahlarını bırakıp kaçtı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var.

Bu harekat sırasında mabetlere, okullara, hastanelere, sivil halkın yoğun yaşadığı yerlere, sivil halkın meskun bulunduğu alanlara hiçbir zarar verilmemiştir.

Bizim Afrin bölgesine yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı; sadece bölgeyi PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ teröristlerinden temizleme hedefiyle sınırlı değildir. Bu sadece hedeflerden biri. En önemli hedef; bölgede bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulması projesini çökertmektir. Zeytin Dalı Harekatı dün ulaştığı son başarılı hedeflerle beraber terör koridoru ve terör devleti oluşturma projesini de yok etmiştir, çökertmiştir.

Bildiğiniz gibi bugün meydana gelen bir patlamada orada siviller ve ÖSO mensupları hayatını kaybetti. Teröristlerin kaçmadan önce bölgede pek çok tuzaklamalar, mayınlamalar yaptığını biliyoruz. Öncellikle o bölgedeki bütün alanların bu tuzaklardan temizlenmesi, patlayıcı ve benzeri risk oluşturacak şeylerden temizlenmesi gerekiyor.