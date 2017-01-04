'Terörle mücadeleyi akamete uğratacak söylemlerden kaçınalım'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Ortaköy'de bir eğlence merkezine düzenlenen 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı saldırının ardından özellikle bazı gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin açıklamaları ile birlikte, sosyal medya üzerinden yürütülen kirli propagandanın dikkat çektiğini söyledi.

2017 yılının ilk gününü kana bulayan terör saldırısı sonrası yapılan kimi değerlendirmelerin, terör örgütleri ve kanlı saldırılarını gölgede bırakacak kadar kasıtlı, bir o kadar da art niyetli olduğunu ifade eden İnceöz, "Terörle mücadelede gösterilen kararlılık ve bu amaçla atılan adımlar, ülkemizi içeriden ve dışarıdan büyük saldırı dalgasının doğrudan hedefi haline getirmiştir. Saldırının kendisi kadar saldırının ardından sosyal medya üzerinden estirilen algı terörü de tehlikelidir." diye konuştu.

İlknur İnceöz, siyasetçiler başta olmak üzere, herkesin kullandığı dile çok dikkat etmesi gerektiğini, ayrıştırıcı mesajların sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ süreceğini dile getirerek, her terör saldırısının ardından bazı kesimlerin, özellikle de bazı siyasetçilerin koro halinde devleti, terörle mücadele eden kurumları ve Hükümeti doğrudan hedef aldığının altını çizdi.

"HER KESİM BU MÜCADELEYE DESTEK VERMELİ"

Terör örgütlerinin bu tür eylem ve söylemlerden beslendiğini vurgulayan İnceöz, şöyle devam etti: "Son bir yılda içeride ve dışarıda terörle mücadelede önemli mesafeler alındığı gerçeğini, bugün karşı karşıya kaldığımız kalleş saldırılardan anlamak zor değil. Terörle mücadele sürecini sadece güvenlik tedbirlerinden ibaret görmemek gerekiyor. Siyasetçi, akademisyen, gazeteci kısacası toplumun her kesiminin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Terör örgütlerinin tek hedefi, milletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür. Adı ve kaynağı ne olursa olsun, bütün terör örgütleri lanetlenmeli ve terörle mücadeleye amasız, fakatsız lakinsiz destek verilmelidir."

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, Ortaköy'de meydana gelen ve milletçe herkesi yasa boğan son terör eyleminin ardından bilinçsizce ya da kasıtlı olarak "yaşam tarzına saldırı" şeklinde algı oluşturulmak istendiğinin açık olduğuna işaret ederek, "Sosyal medya üzerinden yürütülen, bazı siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin de alet olduğu bu algı operasyonlarının milletimizin hayrına olmadığı gerçeğini herkes görmelidir. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya, 79 milyonun birliği, huzuru ve kardeşliği için çaba göstermeye ve terörle mücadeleyi akamete uğratacak eylem ve söylemlerden kaçınmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.