Tetikçi neden çatışmadı?

Emekli istihbarat subayı ve terör uzmanı Doç. Fahri Erenel, şunları söyledi: “‘Artık Türkiye’den kaçtı veya kaçırılmıştır’ diye düşünüyorduk. Ancak, yakalanış şekli, örgüt ile arasında problem olduğunu gösteriyor. Eylem yapıldıktan sonra, kendisine örgüt tarafından destek verilmemiş gibi duruyor. Aynı tetikçiye ikinci bir eylem yaptırılmak istenmiş ve tetikçi de kabul etmeyerek örgütten uzaklaşmış olasılığı yüksek. Elinde nakit para olduğu halde Türkiye’den çıkış yapamaması, yalnız kaldığının göstergesi. Kaçamadığı için İstanbul’da kalmış gibi.”