THY, Ağustos ayında tarihinin rekorunu kırdı

THY’den yapılan açıklamada, yolcu sayısı ve doluluk oranlarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. THY’nin toplam doluluk oranı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan gibi önemli bir artışla yüzde 84,3, dış hat doluluk oranı ise 6,3 puanlık artışla yüzde 84,1 olarak gerçekleşti. (2015 Ağustos Doluluk Oranı: yüzde 83,3, 2016 Ağustos Doluluk Oranı: yüzde 78,6 olarak gerçekleşmişti) Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 10,1’lik artış ile devam etti.

YOLCU SAYISINDA YÜZDE 14 ARTIŞ

Ağustos 2016’ya göre kapasite (arz edilen koltuk/kilometre) yüzde 2,6 artarken, taşınan yolcu sayısı yüzde 14 arttı ve 7,4 milyon yolcuya ulaşıldı. 2015 yılı Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında da kapasite yüzde 18, yolcu sayısı yüzde 16, talep ise yüzde 20 arttı.

YURTDIŞI YOLCU SAYISINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Bu arada dıştan dışa transfer rakamları (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında da yüzde 40’lık bir artış yaşandı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

Türk Hava Yolları, 2017 yılının ilk 8 aylık döneminin değerlendirmesine ilişkin verileri de paylaştı. Ocak-Ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre talepte ve yolcu sayısında sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 6,1’lik bir artış yaşandı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puanlık artış ile yüzde 79 olurken, yurtdışı hat yolcu doluluğu 5 puana yakın bir artışla yüzde 78’e yükseldi