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THY, bayram nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı ve iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmalarını istedi.

  • DHA
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THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Değerli Yolcularımız,Ramazan Bayramıyla birlikte özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz.Yolcularımızın yoğunluktan etkilenmemeleri  için;Terminale gelmeden önce mobil uygulamamızdan veya internet sitemizden check-in işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını  bastırmaları,Check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını "online check-in" / "Bagaj Teslim" yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, Mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan check-in işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz.Türk Hava Yolları olarak tüm yolcularımızın Ramazan Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar dileriz."
 

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