Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

THY Genel Müdürü Ekşi: Üzdüğümüz yolculardan özür dileriz

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanan yüzlerce sefer iptalinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.

  • İSTANBUL (İHA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul’da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan sefer iptalleri ve gecikmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Operasyonel faaliyetlere ilişkin bilgi veren Ekşi, yaşanan olağan dışı aksamalardan dolayı yolculardan özür diledi. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Ekşi, “Dün İstanbul’a gelecek 74 uçağımız aşırı kar yağışı sebebiyle 12 ayrı havalimanına divert etmiş olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alınmıştır. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz İstanbul’da otellere alınmıştır. İhtiyacı olan yolcularımıza 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiştir. Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

Yıldırım: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemli

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

Kayseri'de lodos heykeli devirdi

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

Güney Sudan'da savaştan kaçan yerli göçmenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA