Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

THY, Miami yolcularını tahliyeye başlıyor

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle 9,10 ve 11 Eylül tarihlerinde Miami seferlerinin iptal etmek zorunda kalan THY, 13 Eylül Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek. THY İptal olan seferler nedeniyle bölgeden ayrılamayan yolcular için de Miami’den İstanbul’a ek sefer koydu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
“Miami yolcularımızın dikkatine;
 
Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için, 13 Eylül tarihinde Miami’den İstanbul’a bir ek sefer planlanmıştır.  TK6882 uçuş koduyla icra edilecek seferimiz 03.30 lokal saati ile hareket edecektir. Yarın aynı zamanda TK77 IST-MIAMI seferi de saat 13.30'da icra edilecek.”
 
KASIRGA HAVANA UÇUŞUNU İPTAL ETTİRDİ
 
Bu arada Irma kasırgası nedeniyle THY’nin Havana uçuşu da iptal oldu. THY resmi sitesinden yapılan duyuruda “12 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek TK-183 numaralı İstanbul - Havana - Caracas - İstanbul seferlerimizin Havana uçuşları Irma Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Seferlerimiz İstanbul - Caracas - İstanbul güzergâhında tarifeli saatlerinde gerçekleştirilecektir” denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA